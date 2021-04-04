Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı

04.04.2021 00:26
Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı, System.String[]

Ankara'da 7 aylık bebeğini boğan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne emniyetteki ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu itiraf etti.

Keçiören'de 29 Mart'ta meydana gelen olayda, 7 aylık kızı Güneş'in nefes alamadığını söyleyen Özlem K. (27) komşulardan yardım istedi. Komşular tarafından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen bebek kurtarılamadı.

ANNE ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Özlem K, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BATTANİYE İLE BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, emniyetteki ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu, battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi.

İlaç kullandığını, son dönemde ilaçlarını almadığını öne süren Özlem K, yakınlarının bakamayacağı için bebeği kayınbiraderine vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mahkemede ise bebeği istemediği için öldürdüğünü söyleyen Özlem K, "alt soyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı

Keçiören, Ankara, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı - Son Dakika


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