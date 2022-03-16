Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

16.03.2022 10:49
Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Tarat Mahallesi'nde D.Ç'nin kullandığı otomobil, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.

Alınan yasal izinlerin ardından otomobilde yapılan aramada, 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 7 bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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