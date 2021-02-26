Ankara'da 7 DEAŞ'lı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)