Ankara'da 7 DEAŞ'lı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'da 7 DEAŞ'lı hakkında gözaltı kararı
26.02.2021 09:27
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
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