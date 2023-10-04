Ankara'da yangına müdahale eden 1 itfaiye eri şehit oldu, ikisinin durumu ağır - Son Dakika

Ankara'da yangına müdahale eden 1 itfaiye eri şehit oldu, ikisinin durumu ağır

Son Güncelleme: 04.10.2023 12:26

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın eksi 2. katında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri şehit oldu. 2 itfaiye erinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

1 İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2. katındaki dairede sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 İTFAİYE ERİNİN DURUMU AĞIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı. Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yangına müdahale eden 1 itfaiye eri şehit oldu, ikisinin durumu ağır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yangına müdahale eden 1 itfaiye eri şehit oldu, ikisinin durumu ağır - Son Dakika
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