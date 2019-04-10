Ankara'da 7 Tefeciye Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - ANKARA
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