Ankara'da 7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'da 7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Ankara\'da 7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 28.09.2023 07:29

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Edinilen Bilgiye göre, Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü. Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da 7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 7 yaşındaki kız asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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