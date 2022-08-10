Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

10.08.2022 20:14
Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özellikle yaz aylarında evlerden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Keçiören'de çarşı ve mahalle bekçisi tarafından, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İncelenen güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları sonucunda, zanlının 19 evden hırsızlık ile kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

72 ayrı suç kaydının olduğu ve sık sık cezaevine girip çıktığı belirlenen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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