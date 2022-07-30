Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
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Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı

30.07.2022 14:29
Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı

Ankara'da 73 yaşındaki Faris M.'nin 100 liralık alışveriş tutarını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildiği iddia edildi.

Ankara'da 73 yaşındaki Faris M.'nin 100 liralık alışveriş tutarını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildiği iddia edildi. Olayın tanık olan bir çevre sakini ise kargaşa dolu o anları İHA'ya anlattı.

İddialara göre, Sincan'da zincir bir maketten alışveriş yapan Faris M. (73), marketin servis hizmetin yaralanmak istedi. Fişi kontrol edilen müşteriye 95 liralık alışveriş yaptığı, servisten yaralanmak için ise en az 100 liralık alışveriş yapması gerektiği belirtildi ve servisten inmesi istedi. Görevlilerin kendilerine direnen Faris M.'yi zorla araçtan indirmesi üzerine iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Market servisi daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Market yönetimi ise müşterinin 95 liralık değil, 60 liralık alışveriş yaptığı söyleyerek konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

"Marketin çalışanları servise almadılar"

Olayın tanıklarından Aytaç Altundağ, "Vatandaşımız marketten 60 liralık alışveriş yapmış. Servise binmek istedi. 100 liralık alışveriş fişi gösterdiği dahilinde araca alınacağını söylemişler. Adam 'param yok, yaşlıyım, evime gitmek istiyorum' diye konuştu. Marketin çalışanları servise almadılar. Adam servisin önüne yattı. Dört beş kişi adamı servisin önünden kaldırdıktan sonra servisçi bir anda gaza basıp kaçıverdi. Adam sonrasında beddua tarzında bir sürü laf konuştu. Bununla ilgili karşı taraf da, vatandaşımız da haklı. Ne denir bilmiyorum açıkçası. 100 liralık alışveriş yapması lazımdı adam 60 liralık yumurta ve gereksinimlerini almış. Adamda fazla para olmadığı için bunu da dile getiriyor. 'Param olmadığı için yapamadım' tarzında. Evine gitmek istemiş, bu şekilde almadılar. Olan şey buydu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi; o anlar kamerada
Kaynak: İHA

alışveriş, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
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