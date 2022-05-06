Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı - Son Dakika
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Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı

06.05.2022 20:30

Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı otomobiliyle geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı Ankara'nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı.

Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı otomobiliyle geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan geçen bir otomobil içerisindeki vatandaş korna çalarak kurtardı.

Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir kadın sokak üzerinde yürüdüğü esnada çevrede bulunan 8 başıboş köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız, korkudan ellerinde bulunan poşetleri atarak uzaklaşmak istedi. Köpeklerin uzaklaşmasına izin vermediği görülürken yoldan geçen bir araç korna çalarak köpekleri uzaklaştırmak isterken, çevredeki bulunan bir vatandaş ise köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu. Köpekler ise genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı
Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı - Son Dakika


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