Ankara'da 8 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor - Son Dakika

Ankara'da 8 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için seçmenler oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu.

Bu doğrultuda Ankara'da da 8 mahallede seçim yapılıyor.

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi, Altındağ ilçesi Kale, Peçenek ve Yıldıztepe mahalleleri, Mamak ilçesi Çağlayan ve Ekin mahalleleri, Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi ve Etimesgut ilçesi Aşağıyurtçu Mahallesi'nde seçmenler 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Polisin çıkabilecek olaylara karşı güvenlik önlemleri aldığı okullarda, oy kullanma işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.