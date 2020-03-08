Ankara'da '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika
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Ankara'da '8 Mart' yürüyüşü

23 dakika önce

ANKARA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Ankara'da '8 Mart' yürüyüşü, System.String[]

ANKARA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Ankara Kadın Platformu'nca düzenlenen etkinlik kapsamında Kolej Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kadın, sloganlar eşliğinde Kızılay'daki Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Mor kıyafetler giyen kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşları üyeleri de kadınlar için eşitlik istedi. Kadınlar, canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip, halay oynayarak, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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