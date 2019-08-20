Ankara'da 9 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Türkiye'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Türkiye
'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel içerikli ürünlerin toplantıcılar sitesindeki depoda saklandığı belirlendi. Depoya düzenlenen operasyonda hap, jel, kapsül, kahve ve enerji içeceği gibi Türkiye'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
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