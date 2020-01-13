Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı - Son Dakika

Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı

6 saat önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı, System.String[]

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Sanık tren teşkil memuru Osman Yıldırım mahkemede yaptığı savunmada,"Gelen treni hat 1'e yönlendirdim. Tren önümden geçti gitti. Arkadaşlar da hangi yola girdiklerine dikkat etmeyince kaza meydana geldi. Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız. Kaza olunca Sinan bana hangi hattan gittiğini sordu. Ben de hat 1'den gittiğini söyledim. Sonra makasa baktığımda hat 2 olduğunu gördüm" dedi.


Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.


Olay tarihinde tren teşkil memuru olarak görev yapan tutuklu sanık Osman Yıldırım, Samsun'da çalışırken görevlendirme ile Ankara'ya gönderildiğini belirterek, "Kazaya neden olan ihmaller zincirinin son halkası olmaktan üzgünüm. Samsun'dan geldiğimde 'benim geldiğim hatta böyle makaslar yok. Ben hiç kullanmadım. Ne olur ne olmaz gösterin' dedim. Sadece +, - olan düğmeleri gösterdiler. Onlarda 'hat 1, hat 2' diye yazmıyordu" ifadelerini kullandı.


"Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız"


9 Aralık 2018'de ilk gece nöbetini tuttuğunu belirten Yıldırım, mesai ücretleri fazla olduğu için tasarruf amacıyla işçilerin gece çalıştırılmadığını, bu nedenle saat 23.00'dan sonra tek çalıştığını söyledi. 13 Aralık 2018'de ikinci gece nöbetini tuttuğunu, saat 23.00'dan sonra yine tek çalıştığını ifade eden Yıldırım, şunları anlattı:


"O gün kar yağıyordu, soğuktu ve raylar buz tutmuştu. Saat 04.00-05.00 sıralarında buzları temizlemek için fırça alıp gittim. 12'nci yoldan İstanbul treninin geçeceğini söylediler. O yolun makaslarını temizlemeye çalıştım ama buz tuttuğu için yapamadım. Isıtma sistemi çalışmıyorsa alet olması lazım ama öyle aletler yoktu. Daha sonra Marşandiz tarafından tren geleceği söylendi. 13'üncü yolun makasıyla uğraştım. Buz tuttuğunda makas kilitleme yapmıyordu. Kilitleme yapmadığından tren emniyeti tehlikeye giriyordu. Hatta bir ara Sinan'a telsizden anons yaptım buz konusuyla ilgili. Gelen treni hat 1'e yönlendirdim. Tren önümden geçti gitti. Arkadaşlar da hangi yola girdiklerine dikkat etmeyince kaza meydana geldi. Kazayı duyunca şoka girdik, hala da şoktayız. Kaza olunca Sinan bana hangi hattan gittiğini sordu. Ben de hat 1'den gittiğini söyledim. Sonra makasa baktığımda hat 2 olduğunu gördüm."


Dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özge Özpirinçci parasını ödediği evini teslim etmeyen firmaya dava açtı
67 yaşındaki kadına tecavüz eden sanıktan bilindik savunma: Rızasıyla oldu Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

Son Dakika Haberleri
18:55 CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Son Dakika Haber
18:52 Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika Haber
18:52 Gürpınar'da tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber
18:48 Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika Haber
18:31 UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:05:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili dava başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]