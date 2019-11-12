Son Dakika Haberleri: Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası davası 13 Ocak'ta görülecek
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası davası 13 Ocak'ta görülecek - Son Dakika

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası davası 13 Ocak'ta görülecek

6 saat önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin açılan davanın ilk celsesi 13 Ocak 2020'de görülecek.

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası davası 13 Ocak'ta görülecek, System.String[]

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin açılan davanın ilk celsesi 13 Ocak 2020'de görülecek.


Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak, 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilirken, duruşma tarihi olarak 13 Ocak 2020 belirlendi. İddianamede, tren teşkil memuru Osman Y., hareket memuru Sinan Y., trafik kontrolörü Emin Ercan E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir O., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem A., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Recep K., TCDD 8. Bölge Müdürü Duran Y., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdürü Ünal S., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdür Yardımcısı Ergün T. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna A.'nın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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