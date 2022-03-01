Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı

01.03.2022 06:37
Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı

Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre bir ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı

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Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 925 bin 129 kaçak ilaç yakalandı - Son Dakika
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