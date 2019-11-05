Son Dakika Haberleri: Ankara'da 94 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da 94 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara'da 94 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara'da FETÖ operasyonunda Bylock kullandıkları şüphesiyle 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da 94 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı, System.String[]

Ankara'da FETÖ operasyonunda Bylock kullandıkları şüphesiyle 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

KARA KUVVETLERİNE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.

(İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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