Son Dakika Haberleri: Ankara'da 97 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Ankara'da 97 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da 97 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 97 göçmen ile kaçaklara aracılık ettiği belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da 97 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 97 göçmen ile kaçaklara aracılık ettiği belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan, İran ve Pakistan uyruklulardan oluşan grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Van'dan İstanbul'a geçen gruba dün Ankara'ya ulaştıkları sırada operasyon düzenledi. Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan 4 minibüste, 97 göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettiği belirlenen sürücüler V.K., İ.B., S.K. ve A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelilerin emniyete getirilişi

Haber:  ANKARA,


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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