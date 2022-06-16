AB'den coğrafi işaret alan "Seylan tarçını" tanıtıldı - Son Dakika
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AB'den coğrafi işaret alan "Seylan tarçını" tanıtıldı

16.06.2022 16:47

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan "Seylan tarçını"nı tanıtan etkinlik düzenledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan "Seylan tarçını"nı tanıtan etkinlik düzenledi.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve birçok davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Hassen, Sri Lanka'nın baharatlarının çok popüler olduğunu belirterek, Türkiye'de de özellikle Sri Lanka'dan gelen baharatlara ilginin olduğunu söyledi.

Selçuklular zamanında bile Anadolu bölgesinden tüccarların baharat bulmak için Sri Lanka'ya gittiğini kaydeden Hassen, Osmanlı dönemi tüccarlarının hatıralarında Seylan tarçını ile ilgili bilgilerin yer aldığını ifade etti.

Seylan tarçını ve Seylan çayına yönelik Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almak için 2-3 yıl önce başvuru yaptıklarını belirten Hassen, "Seylan tarçını Sri Lanka'ya özgüdür. Birkaç ay önce, 2 Şubat 2022'de (Seylan tarçını için) coğrafi işaret aldık. Bu, benzersizliğimizi korumamız için büyük bir zaferdir." dedi.

Hassen, Türkiye'de Seylan çayının çok bilindiğine ancak Seylan tarçınının birçok kişi tarafından bilinmediğine dikkati çekti.

Baharat ve tarçın ticareti için büyük bir potansiyelleri olduğunu ifade eden Hassen, çok sayıda ülkeye tarçın ihracatı yaptıklarını dile getirdi.

Sri Lanka'da üretilen baharatlar arasında yer alan "Seylan tarçını" zengin aroması nedeniyle mucize baharat olarak adlandırılıyor.

Seylan tarçını, 2 Şubat 2022'den bu yana "Korunan Menşe" ve "Korunan Coğrafi İşaretler (PGI)" kayıtlarına eklendi.

AB'den coğrafi işaret alan Seylan tarçını tanıtıldı
AB'den coğrafi işaret alan Seylan tarçını tanıtıldı
AB'den coğrafi işaret alan Seylan tarçını tanıtıldı
AB'den coğrafi işaret alan Seylan tarçını tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den coğrafi işaret alan 'Seylan tarçını' tanıtıldı - Son Dakika

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