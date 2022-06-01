Ankara'da aç kalan ayı köye indi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da aç kalan ayı köye indi

01.06.2022 18:41

Ankara'da aç kalan ayı köye indi Köy merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesine gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ankara'da aç kalan ayı köye indi

Köy merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesine gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesinde yiyecek aramaya çalışan bir ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Dağlık orman bölgesinden köy merkezine inen ayılarınb sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı artık alıştıklarını bu durumu çok yadırgamadılarını belirtiyorlar.

Saray mahallesi'nde yaşayan emekli Hasan Acar, "köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler, ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onlarında yaşam alanı aynı zamanda buralar, beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Ankara'da aç kalan ayı köye indi
Ankara'da aç kalan ayı köye indi
Ankara'da aç kalan ayı köye indi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Beypazarı ve Nallıhan'da perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak Beypazarı ve Nallıhan'da perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
Kaynak: İHA

Beypazarı, Ankara, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da aç kalan ayı köye indi - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da aç kalan ayı köye indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement