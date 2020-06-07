Ankara'da acemi erlerin sevkinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

ANKARA'da, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na acemi eğitimlerini yapmak üzere gelen erler, koronavirüs önlemleri kapsamında otogar, gar ve havalimanında askeri yetkililer tarafından karşılandı. Burada tek tek ateşleri ölçülüp, dezenfekte edilen araçlara bindirilen askerler, götürüldükleri kışlada bir kez daha ateşleri ölçüldükten sonra sağlık bilgileri kontrol edilerek kayıt altına alındı.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na Türkiye'nin dört bir tarafındaki askerlik şubelerinden sevk olan acemi erlerin teslim alınması sürecinde, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için üst düzey önlemler alındı. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı Haziran ayında sevk edilecek askerlerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Sevk belgesi almadan önce e-devlet üzerinden koronavirüs vaka sorgulama anketi dolduran askerler ardından da Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına giderek koronavirüs PCR testi yaptırdı. Test sonuçları negatif çıkanlar sevk belgelerini alarak birliklerine gitmek üzere yola çıktı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ANLATILDI

Ankara 'ya gelen acemi erler, havaalanı, gar ve otogarda dezenfekte işlemi yapılmış araç ile rütbeli personeller tarafından karşılandı. Koronavirüse karşı ateş ölçümleri yapılan erlerin sağlık bilgileri kontrol edildi. Erler, daha sonra sosyal mesafe dikkate alınarak bindirildikleri araçla acemi eğitimlerini yapacakları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürüldü. Burada maskeleri değiştirilen askerler, bir kez daha ateş ölçümü yapılıp, sağlık bilgileri kontrol edilerek, kayıt merkezinde aralarında 2 metre mesafeyi koruyarak kayıt altına alındı. Askerler koronavirüs tedbirlerine karşı uyarılarak, eğitimlerine başladı.

'GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN'

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Er Eğitim Tabur Komutanı Tank Yarbay Taner Kaplan, birliğe yeni katılan askerlerin ailelerine seslendi. Kaplan, "Yavrularınız yeni yuvalarına kavuştu. Sizin yavrularınız artık bizim evlatlarımız. Onlara gözümüz gibi bakacağımızdan emin olabilirsiniz. Her türlü kontrollerimizi yapıyoruz. Birliklerimizde hijyen ve emniyet adına tüm tedbirlerimizi aldık. Daha önceki mehmetçiklerimiz gibi bu kardeşlerimizi de zinde sağ salim sizlere uğurlayacağız. Gözünüz arkada kalmasın mehmetçikler bize emanet" dedi.