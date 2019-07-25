Son Dakika Haberleri: Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Altınpark fuar alanında düzenlenen 'Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tanıtım stantları kurularak aday öğrenciler bilgilendirildi.
İki gün süren tercih günleri etkinliğinde KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, Ankara'daki aday öğrencilere Kırşehir, üniversite ve kentteki barınma imkanları ile ilgili bilgi verdi.
Yüzden fazla üniversitenin katıldığı fuarda KAEÜ'nün gelişimi, kaliteli eğitim anlayışı, dinamik ve güçlü akademik yapısı ile ilgili öğrencilere bilgi veren uzman ekip, çok sayıda gözde bölümü anlattı. Örencilere tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıtılarak, öğrenci değişim programları ve diğer imkanlarla ilgili bilgi aktarıldı.
Aday öğrenciler, KAEÜ'nün standına yoğun ilgi gösterdi.
Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 yaşındaki damat düğünde can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz Cinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]