Sır perdesi aralanıyor! İşte Ankara'daki bir evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgiler... - Son Dakika
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Sır perdesi aralanıyor! İşte Ankara'daki bir evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgiler...

11.11.2022 09:53

Ankara'da Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Akşam saatlerinde yakınlarının adresini verdiği Altındağ ilçesindeki evin kapısını çilingire açtırarak eve giren polis ekipleri 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Gelen ilk bilgilere göre olayın bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu öne sürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada 5 Afgan uyruklu şahsın cesedi aynı evin içerisinde bulundu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Sır perdesi aralanıyor! Ankara'da aynı evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgi ortaya çıktı

VALİLİK VE SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin yanı sıra olayın nedenine ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı. İddialara göre 5 Afgan uyruklu şahsın, uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapılması beklenirken, şahısların telefon görüşmelerinin de incelemeye alındığı öğrenildi.

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ANKARA AFGAN UYRUKLU 5 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU ANKARA AFGAN UYRUKLU 5 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU Ankara'da 5 Afgan uyruklu şahsın öldürüldüğü sokakta güvenlik en üst düzeyde Ankara'da 5 Afgan uyruklu şahsın öldürüldüğü sokakta güvenlik en üst düzeyde

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sır perdesi aralanıyor! İşte Ankara'daki bir evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgiler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sır perdesi aralanıyor! İşte Ankara'daki bir evde ölü bulunan 5 Afgan'ın cinayet nedenine ilişkin ilk bilgiler... - Son Dakika
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