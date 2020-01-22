Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı

12 dakika önce

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı.

Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı, System.String[]

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve satıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde, Afganistan uyruklu 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, buluşma sırasında operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin Keçiören İlçesi Kuşçağız Mahallesindeki evinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Afganistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor
İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 06:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]