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Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

12.02.2022 11:21
Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

ANKARA'da, polis ekiplerince AŞTİ'de yapılan denetimde 30 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

ANKARA'da, polis ekiplerince AŞTİ'de yapılan denetimde 30 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) uygulama yaptı. Polisin denetimlerinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalar sürdürülüyor.


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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Ankara, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı - Son Dakika
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