Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da, polis ekiplerince AŞTİ'de yapılan denetimde 30 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) uygulama yaptı. Polisin denetimlerinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalar sürdürülüyor.