Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 34 Afganistan

uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün Altındağ ilçesi ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladığını açıkladı. Açıklamada, yakalan şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı da belirtildi. - ANKARA