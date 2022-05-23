ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

23.05.2022 04:41

ANKARA'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Sarıcan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürece büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

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Çubuk'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü Çubuk'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANKARA'DA AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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