Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği - Son Dakika
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Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği

6 saat önce

Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliğiANKARA'da toplu taşıma araçlarının ardından aile yaşam merkezleri de belediye görevlileri tarafından salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi.

Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği

ANKARA'da toplu taşıma araçlarının ardından aile yaşam merkezleri de belediye görevlileri tarafından salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüse karşı tedbirlerini iki kat artırdı. Ekipler, en son İran'dan koronavirüs nedeniyle yolcuların tahliye edilerek iki farklı hastanede karantinaya alındığı Başkent'te, salgın hastalıklara dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ankaray, Metro, teleferik, EGO otobüsleri ve özel halk otobüsleri, Şehirler Arası Terminal İşletmesi, camiler ve gençlik merkezlerinin ardından, belediyeye bağlı aile yaşam merkezleri de dezenfekte edildi. Özel kıyafetlerini giyen görevliler, halkın yoğun olarak kullandığı aile yaşam merkezleri ve bu merkezler bünyesindeki üniteleri ilaçlayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

'PANİK YAPMADAN TEDBİRLİ DAVRANMALIYIZ'

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, koronavirüsün komşu ülkelere yayılması ile birlikte çalışmaları bir üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Güldaş, "Kullandığımız dezenfektanları değiştirdik. Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen dezenfektanlarla, uygulama sıklığımızı artırarak daha yoğun şekilde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Burada sürdürdüğümüz çalışmalar tedbir amaçlı çalışmalar. Panik yapmadan tedbirli davranmalıyız. Vatandaşlarımız kendi el hijyenlerine çok dikkat etsinler" dedi.

'AMACIMIZ İHTİMALLERİ EN AZA İNDİRMEK'

Güldaş, virüsün dünya gündemine girdiğinden itibaren gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyerek, "Virüsün bu kadar hızlı yayılmasından sonra genel sekreterliğimiz bünyesinde bir koordinasyon kurulu kuruldu. Bu kurulda herkes kendine düşen görevleri üstlendi. Sağlık Daire Başkanlığımız, belediyemize bağlı şirketler ve diğer bağlı kurumlarla birlikte bir nevi kriz masası oluşturuldu. Bütün ihtimaller üzerine çalışmalar yapılmış durumda ve bu çalışmalar yürütülmeye başlandı" diye konuştu.

Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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