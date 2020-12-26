Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler - Son Dakika

Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler

26.12.2020 08:11

Ankara'da ekipler, baba ve 2 oğlunun yönettiği 8 kişilik tefeci örgütüne baskın düzenledi. Tefeci ailenin vatandaşlara yüksek faizli borç para verip ödeme yapamayanları tehdit ederek zorla tahsilat yaptıkları öğrenildi. Lüks villa ve ailenin kafeler ile oto galerilerinde yapılan aramada çok sayıda çek-senet koçanları bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmada, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütünün izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu tespit edildi.

Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler

PARAVAN OLARAK KAFE İŞLETİYORLAR

Ekiplerin derinlemesine yaptığı araştırmada, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi. Öte yandan örgüt lideri ve çocuklarının lüks içinde yaşayarak 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada oturdukları, ticari gelirleri olmadığı halde banka hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.

İNSANLARI TEHDİT ETMİŞLER

Ayrıca örgüt yöneticilerinin vatandaşlara faizle verdikleri para karşılığında imzalattıkları senetleri tahsil etmek için senet ile çekleri 3. şahıslar üzerinden icraya verdikleri, bu yöntemle kendi kimlik bilgilerini ön plana çıkarmadıkları, ödeme yapamayan mağdurları ise evlerine giderek tehdit ettikleri tespit edildi.

Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in talimatıyla düğmeye basan ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Öte yandan, bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı kullandıkları da görüldü.

Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Polis, Faiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler - Son Dakika


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