Ankara'da AK Parti'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen Oldu.
1 saat önce
IHAAW161456-SIY/01-01-2019- Ankara'da AK Parti'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen oldu.
IHAAW161456-SIY/01-01-2019
- Ankara
'da AK Parti'nin Çankaya
Belediye Başkan adayı Amber Türkmen
oldu. 01.01.2019 16: 14: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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