Ankara'da AK Parti'nin Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan Adayı...
1 saat önce
IHAAW161853-SIY/01-01-2019- Ankara'da AK Parti'nin Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Kalecik Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Keçiören...
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:24 Kaynak: İHA
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