Ankara'da AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan Adayı...
1 saat önce
IHAAW162225-SIY/01-01-2019- Ankara'da AK Parti'nin Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Melih Memiş Çelik,...
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:28 Kaynak: İHA
Ankara - Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıkladı
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi