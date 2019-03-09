Son Dakika Haberleri: Ankara'da AK Parti Seçim Bürosuna Saldırı

Ankara'da AK Parti Seçim Bürosuna Saldırı

18 dakika önce

Ankara'da sabah saatlerinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna saldırı gerçekleştirildi.

Ankara'da AK Parti Seçim Bürosuna Saldırı, System.String[]
Ankara'da sabah saatlerinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna saldırı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, saldırı, sabah saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Bostancık caddesi üzerinde bulunan Seçim İrtibat Bürosuna gerçekleştirildi. Seçim irtibat bürosu önüne sabah 07.00 sıralarında gelen H.Ü.D (19) küfürler ederek olay yerine ilerledi. Seçim irtibat bürosuna saldıran, bayrakları indiren, büro önündeki araçların camlarını patlatan ve Seçim irtibat bürosunun yanında bulunan dükkanın camını kıran H.Ü.D olay yerine gelen polis ekiplerince zor bir şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.Ü.D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

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