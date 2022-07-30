Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü

30.07.2022 17:14
Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü

ANKARA'da akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki araca çarpıp, kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücü, kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürüp, kaçtı.

ANKARA'da akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki araca çarpıp, kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücü, kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürüp, kaçtı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı. Kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücüyü, yandaki kafede oturanlar dışarıya çıkarak durdurdu. Sürücü, tartışmanın ardından otomobilini kendisine tepki gösterenlerin üzerine sürdü. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayın ardından sürücü, bölgeden uzaklaştı. Görüntüde çevredekilerin aracın altında kalmamak için sağa sola kaçtığı görüldü.

Görüntüyü çeken Berkay A., "Geri geri gelen lüks araç park halindeki otomobile çarptı. Biz de hemen oraya gittik, o sırada adam kaçmaya çalıştı. Sürücü arabadan indi, aşırı derecede alkollüydü. Bizimle tartışmaya başladı. Çarptığı arabanın sürücüsü oralarda yoktu. Biz de insanlık adına onu durdurduk. Küfür falan etmeye başladı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Tekrar arabaya bindi ve üzerimize doğru sürdü. O sırada tekrar o park halindeki arabaya çarptı. Daha sonra da kaçtı gitti" dedi.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı Başkentteki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı
Kaynak: DHA

Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:14:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement