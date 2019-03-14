Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı
1 saat önce
Sincan'da akaryakıt yüklü treninin raydan çıkması sonucu, demiryolu ulaşıma kapandı.
Sincan
'da akaryakıt yüklü treninin raydan çıkması sonucu, demiryolu ulaşıma kapandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:05
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