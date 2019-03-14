Son Dakika Haberleri: Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

1 saat önce

Sincan'da akaryakıt yüklü treninin raydan çıkması sonucu, demiryolu ulaşıma kapandı.

Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı, System.String[]
Sincan'da akaryakıt yüklü treninin raydan çıkması sonucu, demiryolu ulaşıma kapandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:05 

AFAD, İtfaiye, Sincan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu

Ankara'da Akaryakıt Yüklü Tren Kaza Yaptı ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:42:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]