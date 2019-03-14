Ankara'da Akaryakıt Yüklü Trenin Raydan Çıkması
2 saat önce
Sincan Doğu makasında konvansiyonel demir yolu hattında gece 01.00 sıralarında raydan çıkan 13112 nolu yük treninin iki makinisti gözaltına alındı.
Sincan
Doğu makasında konvansiyonel demir yolu hattında gece 01.00 sıralarında raydan çıkan 13112 nolu yük treninin iki makinisti gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında Sincan Atatürk
Mahallesi Çağlayan
Alt Geçit'e 50 metre kala, konvansiyonel demir yolu hattında, doğu makasında raydan çıkan lokomotif dahil 16 vagonlu yük treninin makinistleri M.K. ve U.E, olayın ardından gözaltına alındı.
Sincan Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince makinistlerin ifadeleri alındı.
Öte yandan raydan çıkan 5 tanker vagonun içerisindeki mazotun boşaltılacağı, ardından lokomotif ve 5 vagonun kaldırılması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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