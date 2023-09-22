Ankara'da Akıl Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Anıtı Ateşe Verdi - Son Dakika

Ankara'da Akıl Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Anıtı Ateşe Verdi

Ankara\'da Akıl Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Anıtı Ateşe Verdi
Son Güncelleme: 22.09.2023 22:37

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi, Güvenpark'ta bulunan anıtı ateşe verdi. Yangın, bölgede bulunan trafik polisinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Şahıs, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve olayın ardından anıt temizlendi.

Ankara'da akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi Güvenpark'ta bulunan anıtı ateşe verdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi Güvenpark'ta bulunan anıtı ateşe verdi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 19: 30 sıraların meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi Kızılay Güvenpark'ta bulunan anıtın önünde ufak çaplı bir yangın çıkarıldı. Yangın bölgede bulunan trafik polisinin yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangını çıkaran şahıs ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından anıt temizlendi. İddialara göre aynı şahıs geçtiğimiz günlerde ise anıtın üzerine çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenpark, Çankaya, Ankara, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Akıl Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Anıtı Ateşe Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Akıl Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Anıtı Ateşe Verdi - Son Dakika
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