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Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı

08.02.2022 06:10

Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iş makinelerinin, araçların akülerini sabaha karşı çalan hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmaları ile saklandığı evde polis...

Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iş makinelerinin, araçların akülerini sabaha karşı çalan hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmaları ile saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı birçok bölgede, sabaha karşı otomobiliyle gelen hırsızlık şüphelisi Y.A., iş makinaları ve araçların akülerini sökerek çalarken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri 25 gün süren ve 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla Y.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Ekiplerce yapılan baskında Y.A., saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken, çaldığı akülerin de yerini itiraf etti. Ekipler, aküleri sahiplerine teslim edilmek üzere el koyarken, hırsızlık şüphelisi Y.A.'yı adliyeye sevk etti.

Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı
Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı
Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı

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Yenimahalle, Hırsızlık, Hisarcık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da akü hırsızı 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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