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ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI - Son Dakika

ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

08.02.2022 06:39

ANKARA Yenimahalle'de, iş makinelerinin ve otomobillerin akülerini çalan hırsızlık şüphelisi Y.A. emniyet ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

ANKARA Yenimahalle'de, iş makinelerinin ve otomobillerin akülerini çalan hırsızlık şüphelisi Y.A. emniyet ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Batıkent, Karşıyaka mahalleleri ile Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde, park halindeki iş makinelerinin ve otomobillerin akülerinin çalındığı ihbarları üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri harekete geçti. Ekipler, 25 gün boyunca 150 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızlık şüphelisi Y.A.'yı yakın takibe aldı. Saklandığı evde ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan Y.A., polislere verdiği ifadede aküleri nerede sakladığını da itiraf etti. Ekipler, vatandaşlara teslim edilmek üzere akülere el koydu. Şüpheli Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI
ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI
ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

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Yenimahalle, Hırsızlık, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA'DA AKÜ HIRSIZLIĞI YAPAN ŞÜPHELİ, GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI - Son Dakika
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