Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

7 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak verecek kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak verecek kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan İbrahim Özmen (25) ile Oğuz Y. (33),alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz. Y., İbrahim Özmen'e silahıyla ateş etmek istedi. O esnada Özmen, cadde üzerinde bir apartmana sığınmak istedi. Apartmanın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen Özmen'e, Oğuz Y. tabancayla ateş etti. Olayı gören çevredeki apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Silahıyla ateş eden Oğuz Y. ise olay yerinden silahıyla birlikte kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Oğuz Y. silahıyla birlikte yakalandı. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özmen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(İHA)

İbrahim Özmen, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:45 Kaynak: İHA

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