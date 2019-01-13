Son Dakika Haberleri: Ankara'da Alev Alan Mutfak Tüpü Patladı

Ankara'da Alev Alan Mutfak Tüpü Patladı

28 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında, iddiaya göre mutfak tüpünün alev alıp ardından patlamasıyla yangın çıktı.

Ankara'da Alev Alan Mutfak Tüpü Patladı, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, Afgan uyruklu 6 kişinin  yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında, iddiaya göre mutfak tüpünün alev alıp ardından patlamasıyla yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda panikleyen evdekiler, yalın ayak sokağa fırladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Güzelkız Sokak'taki 2 katlı gecekonduda çıktı. 2 katlı gecekondunun üst katında Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı yerde,  iddiaya göre mutfak tüpü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Evdekiler, panikleyerek kendilerini yalın ayak sokağa attı. Ev sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alev alan tüp ise kısa süre sonra patladı. Alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.  Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, bir mahalle sakini ise yalın ayak dolaşan kişilere ayakkabı ve çorap verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
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