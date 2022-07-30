5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı

İddialara göre, marketten alışveriş yapan müşteri, marketin servis aracını kullanmak istedi. Şoför ise müşterinin fişini kontrol ettiği zaman servise binmek için gerekli olan alışveriş ücretinin 5 lira altında olduğunu görünce servisten indirdi. Müşteri bunun üzerine servis aracının altına girdi.

ARACIN ALTINDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi. Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlarsa etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.