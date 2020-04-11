Ankara'da alışveriş yoğunluğu (2) - Son Dakika

Ankara'da alışveriş yoğunluğu (2)
6 saat önce
YASAK SONRASI SOKAKLAR BOŞ KALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından, Ankara'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.
YASAK SONRASI SOKAKLAR BOŞ KALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından, Ankara'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından Ankara'daki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, saat 00.00'dan sonra evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Pek çok yerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarıda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
Son Dakika Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi (Özel) Sokağa çıkma yasağında çatı katında boks havadan görüntülendi ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu