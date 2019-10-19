Son Dakika Haberleri: Ankara'da alkollü mekanlara uygulama: 2 göz altı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da alkollü mekanlara uygulama: 2 göz altı

Ankara'da alkollü mekanlara uygulama: 2 göz altı

2 saat önce

Ankara İl Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kızılay'da bulunan içkili mekanlara ve özellikle gençlerin tercih ettiği kafelere uygulama gerçekleştirdi.

Ankara'da alkollü mekanlara uygulama: 2 göz altı, System.String[]

Ankara İl Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kızılay'da bulunan içkili mekanlara ve özellikle gençlerin tercih ettiği kafelere uygulama gerçekleştirdi. Bir mekanda ise polise mukavemet gösteren 2 kişi polis tarafından göz altına alındı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından şehrin en merkezi yeri ola Kızılay'da belli başlı mekanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, kapalı mekanlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yasağa uymadığı tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandı. Şüpheli şahıslar üzerinde genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Mekanlarda çalışanların yasalara uygun olarak çalışıp çalıştırılmadığı Belediye görevlilerince incelendi. İş yerlerinin belgeleri kontrol edilerek uygun olup olmadığı denetlendi. Kızılay bölgesinde yapılan nokta uygulamalarda 293 şahıs sorgulandı, 2 aranan kişi yakalandı. 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli bilgilendirme yapıldı.


Öte yandan mekan uygulaması esansında bir meyhanede bulunan kişiler polis tarafından kimlik istendiğinde zorluk çıkararak görevlilere saldırdı. Olay yerine takviye ekipler istenerek A.Y ve Ş.A isimli iki kişi göz altına alındı. Kişiler hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapılarak polis merkezi amirliğine götürüldü. - ANKARA

Ahlak Büro Amirliği, Kızılay, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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