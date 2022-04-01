Ankara'da "Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi" hizmete açıldı - Son Dakika

Başkentte "Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi" hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde açılan merkez, erken ve orta dönem alzaymır ile demans hastalarına ücretsiz hizmet verecek.

20'şer kişiden oluşan iki grup halinde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktivitelerin gerçekleştirileceği merkez için "alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Açıklamada, merkezin açılış törenindeki konuşmasına yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar, engelliler, çocuklar ve hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Alzaymır ve demans hastaları ile ailelerine destek amacıyla bu merkezi açtıklarını belirten Tatlısu, vatandaşların maddi ve manevi huzurunu sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.