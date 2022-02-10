Ankara'da ambulans yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya ambulans çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye vaka bıraktıktan sonra istasyona doğru seyir halinde olan 06 FY 5439 plakalı ambulans, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkıp karşı caddedeki eczaneye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada yaya yaralanırken kadının yanında bulunan yakını ve beraberlerindeki bir çocuk kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay adresine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen başka ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

"Karşıdaki eczaneye geçerken ambulans çarptı"

Kazada yaralanan kadının akrabası hastaneden eczaneye doğru giderken yengesine ambulans çarptığını belirterek, "Hastaneden geliyorduk, yengem çocuğunu gösterdi. Karşıdaki eczaneye geçerken ambulans çarptı. Ambulansın nasıl çarptığını tam göremedim. Ambulans yarım saattir gelmedi, bekliyoruz" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA