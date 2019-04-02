Ankara'da Ambulansın Önünü Kesen Sürücü Pes Dedirtti
1 saat önce
Ankara'da ambulansın önünü kesen sürücü pes dedirttiANKARA - Ankara'da gece 01.15 sıralarında bir araç, seyir halindeki ambulansın önüne kırarak birden durdurmaya çalıştı.
Ankara
'da ambulansın önünü kesen sürücü pes dedirtti
ANKARA - Ankara'da gece 01.15 sıralarında bir araç, seyir halindeki ambulansın önüne kırarak birden durdurmaya çalıştı. Ambulans ise sürmeye devam edince, olay ambulans ve araç arasında kovalamacaya döndü.
Başkentte Yenimahalle
ilçesinde, bir araç ile ambulansın trafikteki kovalamacası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın önce ambulansa çarparak durdurmaya çalıştığı ve ambulansında sürmeye devam ettiği görüldü. Araba
ambulansın peşine yeniden düştü. Son bir kez daha ambulansın önüne kıran araç olduğu yerde kalırken, kendisinden sıyrılan ambulans ise ara sokaklara karışarak gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: İHA
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