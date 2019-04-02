Son Dakika Haberleri: Ankara'da Ambulansın Önünü Kesen Sürücü Pes Dedirtti

Ankara'da Ambulansın Önünü Kesen Sürücü Pes Dedirtti

1 saat önce

Ankara'da ambulansın önünü kesen sürücü pes dedirttiANKARA - Ankara'da gece 01.15 sıralarında bir araç, seyir halindeki ambulansın önüne kırarak birden durdurmaya çalıştı.

Ankara'da ambulansın önünü kesen sürücü pes dedirtti

ANKARA - Ankara'da gece 01.15 sıralarında bir araç, seyir halindeki ambulansın önüne kırarak birden durdurmaya çalıştı. Ambulans ise sürmeye devam edince, olay ambulans ve araç arasında kovalamacaya döndü.
Başkentte Yenimahalle ilçesinde, bir araç ile ambulansın trafikteki kovalamacası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın önce ambulansa çarparak durdurmaya çalıştığı ve ambulansında sürmeye devam ettiği görüldü. Araba ambulansın peşine yeniden düştü. Son bir kez daha ambulansın önüne kıran araç olduğu yerde kalırken, kendisinden sıyrılan ambulans ise ara sokaklara karışarak gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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