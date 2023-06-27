Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli, uzaklaştırma kararı nedeniyle balkondan girmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli, uzaklaştırma kararı nedeniyle balkondan girmiş

Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli, uzaklaştırma kararı nedeniyle balkondan girmiş

27.06.2023 14:39

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un, hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u (53) bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un (27), hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

Sefa Yağmur, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur'un evine balkondan girdi. Anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Sefa Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Yağmur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Sefa Yağmur, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Sefa Yağmur'un, daha önce miras anlaşmazlığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip, balkondan girdiği öğrenildi. Sefa Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi.Zeliha Yağmur'un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, "Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli, uzaklaştırma kararı nedeniyle balkondan girmiş - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Nuri Alço hayattaki en büyük pişmanlığını anlattı: Keşke genç yaşta çocuk sahibi olsaydım
15:01 Nuri Alço hayatındaki en büyük pişmanlığını anlattı: Keşke genç yaşta çocuk sahibi olsaydım
14:50 Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti
14:46 Adana usulü evlilik teklifi! Kavga ediyormuş gibi yapıp bir anda yüzükle diz çöktü
14:49 Galatasaray, Leipzig'in sol beki Angelino için teklifte bulundu! Sarı-kırmızılı formaya çok yakın
14:44 Görüşmelerde hiçbir pürüz çıkmadı! Galatasaray, Angelino transferinde son düzlükte
14:16 Van'da PKK'ya ağır darbe! Komandolar "Karataş Çukurları"nı teröristlerden temizledi
14:12 Komandolar 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi! Mağaralardan neler çıktı neler
13:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için çirkin teklif! Reddetmeleri 1 saniye sürmedi
13:52 Arda Güler ve ailesine çirkin teklif! 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 15:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli, uzaklaştırma kararı nedeniyle balkondan girmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement