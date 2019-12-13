ANKARA'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN: 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Son Dakika

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki bekar evinde yangın çıktı. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi Üzümcü Sokak'taki Coşkun ve Deniz Göksu kardeşler ile Hasan Gevşek'in yaşadığı dairede sabaha doğru saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Alevlerin arasında uyanan 3 kişi, bağırarak komşularından yardım çağırdı. Sesleri duyan apartman sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verdi, bir taraftan da evde mahsur kalan 3 kişiyi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

"CAMLARI KIRMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Bağrışma sesleriyle uyandığını belirten apartman sakinlerinden Selin Şener, ilk anda kavga çıktığını sandığını ancak pencereyi açtığında ise yükselen alevleri gördüğünü söyledi. Beraber yaşadığı kedisini de alarak dışarı çıktığını aktaran Şener, şöyle konuştu:

"Binanın içi dumanla dolmuştu, bir üst katta oturuyor olsaydım aşağı inemeyebilirdim. Çok yoğun bir duman vardı. Yaralının durumu çok kötüydü. Sağlık durumu nasıl, şu an için bir fikrim yok. Tanıyorum, çok samimi olmasak da. Yeni taşınmışlardı çünkü. Şaşırdım, ilk anda yangın olduğunu düşünmedim. Kavga çıktı sandım. Camları kontrol edince anladım, yangın çıktığını. Bağırıyorlardı, camları kırmaya çalışıyorlardı. Alt kat komşumun bağırmasını duyunca, direkt dışarı çıktım bende. Arka camdan gördüm, camı açtığımda alevler bizim kata kadar çıkmıştı."