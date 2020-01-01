Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı

6 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı

Altındağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
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