Ankara'da apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan döküm işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri de sokağı araç trafiğine kapattı. Bina tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, salondan başladığı belirlenen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler çatıya sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil